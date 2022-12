Futsal, pareggio a reti bianche fra Arcobaleno Ispica e Ecosistem Lamezia Soccer

4 Dicembre 2022 10:13

Non va oltre al pareggio per 0-0 l’Ecosistem Lamezia Soccer nella trasferta siciliana contro l’Arcobaleno Ispica. Una gara avara di gol ma non di emozioni, con tentativi da ambo le parti di mettere a segno il definitivo gol vittoria. Come abbiamo sempre ripetuto, non esistono gare facili e l’approccio ad ogni partita deve avvenire con la massima concentrazione e determinazione. L’Ispica è entrata in campo con la volontà di vendere cara la pelle ed è riuscita a resistere agli assalti lametini.

Le Pantere allenate da Bebo Carrozza hanno tentato varie conclusioni – con azioni corali, tiri dalla distanza, scambi veloci – ma la dea bendata non ha assistito i tentativi Orange e quel maledetto gol non è arrivato.

Con un pizzico di cinismo in più forse saremmo qui a raccontare un’altra gara, ma i tiri di Gerbasi, Ecelestini e compagni non hanno gonfiato la rete della porta difesa da Kaue. Anche con l’uomo in meno l’organizzazione di gioco lametina ha resistito, avendo perfino alcune occasioni per tentare pericolose ripartenze. Ma in questa partita le reti sono rimaste inviolate.

Un pareggio accolto come una vittoria dai siciliani, un pareggio che rattrista in parte i volti dei lametini. Il cammino, però, è ancora lungo ed è proprio da partite come queste che bisogna ripartire, facendo bagaglio dei propri errori, analizzarli e riprendere a correre ancora più veloce.

ARCOBALENO ISPICA – ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER 0-0

ISPICA: Kaue, Caracausi, Leocata, Modica, Lupo, Di Benedetto D., Di Benedetto G., Cataldi, Barone, Gambuzza, Vedovelli, Spatola.

All. Tente.

LAMEZIA: Rotella, Ecelestini, Patamia, Gerbasi, Giampà, Zerbo, Caffarelli, Lo Scavo, Deodato, Mantuano, Gagliardi.

Allenatore: Sebastiano Carrozza

Note: Espulso al 17’07″st Ecelestini (L).