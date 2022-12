ACR Messina, non pervenuto: fa festa il Picerno dell’ex Reggina Reginaldo | CLASSIFICA

4 Dicembre 2022 16:24

Nuvoloni neri all’orizzonte per l’ACR Messina e non si tratta del maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto sullo Stretto. La situazione della squadra di Auteri non accenna a migliorare. Contro il Picerno di Reginaldo (ex Reggina) arriva la 12ª sconfitta stagionale in 17 gare, risultato che conferma l’ultima posizione in classifica. Messina che si conferma peggior difesa del campionato e secondo peggior attacco.

Nel primo tempo, nonostante il predominio del Picerno, la parità regge per oltre mezz’ora di gioco. A furia di attaccare però, la formazione ospite trova la rete che sblocca la gara al 39’: un pallone allontanato dalla difesa finisce sui piedi di Walter Guerra che spara dalla lunga distanza sorprendendo Lewandowski, impreciso nell’intervento. Nel secondo tempo l’ACR Messina non reagisce, faticando anche a mettere insieme un’azione corale degna di questo nome, e rischia di subire la seconda rete: solo un palo nega la gioia del gol a Esposito. Lewandowski si riscatta su una percussione dell’indiavolato Kouda, entrato ben per sfruttare i contropiedi con i quali gli ospiti hanno provato a punire i timidi tentativi offensivi del Messina. La gara termina 0-1 fra i fischi del pubblico presente.

All’estremo opposto della classifica, in vetta al campionato, ancora il Catanzaro. I calabresi superano senza patemi la Virtus Francavilla per 4-1 con le reti di Iemmello e Bombagi (2) e Curcio. Per il Catanzaro, ancora imbattuto, è il 15° successo in 17 gare fin qui disputate.

Classifica Serie C Girone C