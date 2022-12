Mondiali, un Giappone così neanche in Holly e Benji! Germania e Belgio a casa | CLASSIFICHE

1 Dicembre 2022 22:10

Arrivano i primi verdetti scottanti dei Mondiali del Qatar. Se fin qui i primi 4 gironi avevano riservato poche sorprese, a parte l’eliminazione della Danimarca, i Gironi E ed F consegnano alla storia calcistica le prime due deluse della Coppa del Mondo 2022. Germania e Belgio non superano i rispettivi gironi e tornano direttamente a casa senza partecipare alla fase eliminatorie del torneo.

Impronosticabile all’inizio della competizione, ma a chiudere in testa nel Girone E è il Giappone, nel Girone F domina invece il Marocco. La squadra del ‘Sol Levante’, dopo aver battuto la Germania, si porta a casa anche lo scalpo della Spagna rimontando lo 0-1 di Morata con le reti di Doan e Tanaka: sulla seconda rete resta il dubbio sull’uscita o meno del pallone messo al centro per la rete, il Var convalida dopo un’attenta (?) revisione. Eliminata la Germania che rischia di portare con sè la Spagna, andando clamorosamente sotto per 2-1 contro la Costa Rica, salvo poi vincere, amaramente, 2-4. La ‘Roja’ passa come seconda.

Nel Girone F il Marocco continua a brillare, batte il Canada e raccoglie ben 7 punti che gli valgono il primo posto nel girone. Nota negativa: gli scontri dei tifosi, triste ripetizione di quanto accaduto dopo del successo contro il Belgio. A proposito di De Bruyne e compagni, disastro completato: Lukaku sbaglia l’impossibile, la Croazia si prende un pareggio d’oro e va agli ottavi. La golden generation fiamminga è al capo linea.

Classifica Girone E

Giappone 6 Spagna 4 Germania 4 Costa Rica 3

Classifica Girone F