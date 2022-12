Risultati 12ª Giornata Serie B Girone B, Viola sconfitta in trasferta: successo per Capo d’Orlando | CLASSIFICA

11 Dicembre 2022 20:34

Niente bis per la Pallacanestro Viola che dopo il successo nella gara infrasettimanale al PalaCalafiore perde in trasferta sul parquet di Vicenza. Gare on the road che continuano ad essere un tabù per la squadra di caoch Bolignano battuta 69-57 nonostante i 19 punti firmati da Andrea Renzi. Reggini ancora ultimi in classifica con appena 4 punti, frutto delle due uniche vittorie stagionali.

Non va meglio alla Green Basket Palermo, sconfitta 59-69 in casa da Lissone Interni Brianza Casa Basket, nè a Ragusa battuta 73-90 da Antenore Energia Virtus Padova. In Sicilia l’unico successo è quello di Capo d’Orlando che batte Desio 86-80. In vetta da registrare il successo di Orzinuovi su San Vendemiano, con Mestre che diventa unica capolista grazie al colpo in trasferta sul campo di Bergamo.

Risultati 12ª Giornata Serie B Girone B

10/12/2022 – Bergamo Basket 2014-Gemini Mestre 76-81

11/12/2022 – Civitus Allianz Vicenza-Pall. Viola Reggio Calabria 69-57

11/12/2022 – Virtus Ragusa-Antenore Energia Virtus Padova 73-90

11/12/2022 – Green Basket Palermo-Lissone Interni Brianza Casa Basket 59-69

11/12/2022 – Infodrive Capo d’Orlando-Rimadesio Desio 86-80

11/12/2022 – UBP Petrarca Padova-Pontoni Monfalcone 71-55

11/12/2022 – Logiman Pall. Crema-LuxArm Lumezzane 75-68

11/12/2022 – Agribertocchi Orzinuovi-Rucker San Vendemiano 80-76

Classifica Serie B Girone B