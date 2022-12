Risultati 13ª Giornata Serie B Girone B: la Pallacanestro Viola vince e lascia l’ultimo posto | CLASSIFICA

18 Dicembre 2022 20:55

Per la prima volta in stagione la Pallacanestro Viola si stacca dall’ultimo posto della classifica. I neroarancio battono Pallacanestro Crema nell’ultima gara del 2022 e salgono a quota 6 punti, gli stessi di Palermo e Ragusa, prossime avversarie dei reggini al ritorno sul parquet nel mese di gennaio. Tris di sconfitte per le siciliane che continuano ad occupare le zone basse del girone a trazione ‘nordista’.

Come detto, la Green Basket Palermo è stata sconfitta 86-75 sul campo della Virtus Padova, mentre la Virtus Ragusa si è arresa 68-55 sul campo della LuxArm Lumezzane. Niente da fare anche per Capo d’Orlando battuta ieri da Lissone Interni Brianza Casa Basket 75-71.

Risultati 13ª Giornata Serie B Girone B

16/12/2022 – Pontoni Monfalcone-Agribertocchi Orzinuovi 67-86

17/12/2022 – Rimadesio Desio-Civitus Allianz Vicenza 60-61

17/12/2022 – Rucker San Vendemiano-Bergamo Basket 2014 76-71

17/12/2022 – Lissone Interni Brianza Casa Basket-Infodrive Capo d’Orlando 75-71

18/12/2022 – LuxArm Lumezzane-Virtus Ragusa 68-55

18/12/2022 – Pall. Viola Reggio Calabria-Logiman Pall. Crema 81-64

18/12/2022 – Antenore Energia Virtus Padova-Green Basket Palermo 86-75

18/12/2022 – Gemini Mestre-UBP Petrarca Padova 56-58

Classifica Serie B Girone B