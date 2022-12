Risultati 15ª Giornata Serie D Girone I: successi per Locri e Lamezia, non stecca il Catania | CLASSIFICA

11 Dicembre 2022 17:02

Il Catania resta saldo in vetta, ma dietro le calabresi non intendono mollare. La 15ª Giornata del Girone I di Serie D porta in dote il 12ª successo stagionale per gli etnei che superano 1-0 il Real Aversa: rossazzurri sempre più leader della classifica e ancora imbattuti. Alle loro spalle il Locri 1909 supera 2-1 l’Acireale e divide la seconda posizione con il Lamezia Terme che torna dalla trasferta di Paternò con 3 punti importanti. Quarta la Vibonese che si sbarazza di Santa Maria Cilento per 3-1. Il San Luca non va oltre l’1-1 contro Ragusa.

Risultati 15ª Giornata Serie D Girone I

Domenica 11 dicembre

Ore 14:30

Catania-Real Aversa 1-0

Cittanovese-Castrovillari 1-1

Licata-Trapani 2-2

Locri 1909-AS Acireale 2-1

Mariglianese-Sancataldese 1-2

Paternò-Lamezia Terme 0-1

San Luca-USD Ragusa 2-2

Vibonese-Santa Maria Cilento 3-1

Ore 15:00

Sant’Agata-Canicattì 2-1

Classifica Serie D Girone I