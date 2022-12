4 Dicembre 2022 16:44

Verdetti importanti al termine delle gare del pomeriggio domenica della 14ª Giornata del Girone I di Serie D. In vetta si ferma il Catania che non va oltre l’1-1 contro la Sancataldese. Etnei ancora primi a +9, ma alle loro spalle cambia la seconda in classifica. Il Locri vince 1-3 il derby calabrese contro il Lamezia Terme e sale in seconda piazza. Lametini fermi a 22 punti, al terzo posto in coabitazione con S. Agata fermata sul 2-2 dalla Cittanovese, e la Vibonese sconfitta in trasferta sul campo del Real Aversa.

Non si sono giocate, causa Covid, Trapani-San Luca e Santa Maria Cilento-Licata.

Risultati 14ª Giornata Serie D Girone I

Domenica 4 dicembre

Ore 14:30

Acireale-Mariglianese 2-1

Castrovillari-USD Ragusa 0-0

Cittanovese- S. Agata 2-2

Lamezia Terme-Locri 1909 1-3

Real Aversa-Vibonese 1-0

Sancataldese-Catania 1-1

Santa Maria Cilento-Licata posticipata

Trapani-San Luca posticipata

Mercoledì 7 dicembre

Ore 14:30

Canicattì-Paternò

Classifica Serie D Girone I