Risultati 11ª Giornata Serie B Girone B, la Viola vince e accorcia: ko le siciliane | CLASSIFICA

8 Dicembre 2022 21:51

La Pallacanestro Viola torna al successo. I reggini, scottati dal ko in trasferta contro Monfalcone, giocano un’ottima gara contro Bergamo Basket dell’ex Salvatore Genovese e raccolgono per la seconda volta in stagione i due punti. Il bottino resta ancora magro (2 vittorie in 11 gare), ma vincere dà fiducia e permette di guardare con maggiore ottimismo una classifica non proprio eccellente.

I reggini restano ultimi a 4 punti, ma a una vittoria di distanza dalle siciliane (con Capo d’Orlando-Ragusa da recuperare) e due da Brianza Casa Basket e Petrarca Padova che hanno vinto lo scontro diretto (e Bergamo che l’ha perso). Due gare come quelle contro Desio e Monfalcone, perse solo nel finale, permetterebbero oggi di vedere la classifica con maggior fiducia. Ma il campionato è ancora lungo.

Lo sanno anche le siciliane che, come detto, non se la passano di certo meglio. Tris di sconfitte per le isolane: Palermo cade sul campo della LuxArm Lumezzane, Capo d’Orlando ko a Crema, Ragusa si arrende in casa contro Petrarca Padova. In vetta Mestre vince il big match con Orzinuovi e sale al primo posto con San Vendemiano vittoriosa contro Brianza Casa Basket.

Risultati 11ª Giornata Serie B Girone B

07/12/2022 – LuxArm Lumezzane-Green Basket Palermo 89-81

07/12/2022 – Gemini Mestre-Agribertocchi Orzinuovi 65-62

07/12/2022 – Logiman Pall. Crema-Infodrive Capo d’Orlando 95-93

07/12/2022 – Pall. Viola Reggio Calabria-Bergamo Basket 2014 92-86

07/12/2022 – Antenore Energia Virtus Padova-Civitus Allianz Vicenza 63-56

07/12/2022 – Lissone Interni Brianza Casa Basket-Rucker San Vendemiano 72-79

08/12/2022 – Rimadesio Desio-Pontoni Monfalcone 63-69

08/12/2022 – Virtus Ragusa-UBP Petrarca Padova 66 -75

Classifica Serie B Girone B

Rucker San Vendemiano 20 Gemini Mestre 20 Agribertocchi Orzinuovi 18 Rimadesio Desio 14 Antenore Energia Virtus Padova 14 LuxArm Lumezzane 12 Logiman Pall. Crema 10 Pontoni Monfalcone 10 Civitus Allianz Vicenza 10 Lissone Interni Brianza Casa Basket 8 Bergamo Basket 2014 8 UBP Petrarca Padova 8 Infodrive Capo d’Orlando 6 * Virtus Ragusa 6 * Green Basket Palermo 6 Pall. Viola Reggio Calabria 4

* Una gara in meno