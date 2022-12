Ripristino delle Circoscrizioni Comunali a Reggio Calabria, Reggio Sette Punto Zero: “vittoria dell’On. Cannizzaro”

22 Dicembre 2022 17:19

“Noi di Reggio Sette Punto Zero non avevamo dubbi che la presente legislatura avrebbe riservato molte nuove sorprese per la nostra città, perché le coalizioni di centrodestra hanno sempre avuto un occhio diverso rispetto ai governi delle sinistre che hanno solamente sottratto al nostro territorio in termini di tagli ai finanziamenti e scippi a presidi e istituzioni.

Ovviamente però, ciò avviene in misura straordinaria soprattutto quando i figli di questa terra, innamorati di questa terra, che la rappresentano ai più alti livelli istituzionali si spendono per il suo sviluppo, con azioni mirate ad ottenere emendamenti importanti e produttivi di grandi risultati e soddisfazioni.

È questo il caso dell’On.le Francesco Cannizzaro, il quale si era già fatto notare per la sua azione concreta a tutela della crescita del territorio con la passata legislatura, la maggior parte della quale trascorsa tra i banchi dell’opposizione, per portare a casa finanziamenti importantissimi per numeri e contenuti relativamente a Porto e Aeroporto“. È quanto si legge in un comunicato stampa a firma di Reggio Sette Punto Zero.

“Oggi registriamo con grande compiacimento che la Commissione Bilancio ha approvato ben 4 emendamenti da lui stesso proposti e che vanno ad impinguare di voci il bollettino dei successi ottenuti a Roma: 3 milioni per la riqualificazione del Lido Comunale, struttura balneare storica che le ultime due amministrazioni comunali di sinistra hanno lasciato in stato di abbandono e degrado per quasi 10 anni; 2 milioni da destinare al recupero ed alla valorizzazione dell’antico e magico borgo di Pentidattilo, vera attrazione turistica della fascia jonica reggina; 2 milioni ancora vanno destinati invece all’impianto termale di Antonimina – Locri, una stazione di benessere che necessita di un potenziamento per una maggiore e più completa fruizione“, aggiunge Reggio Sette Punto Zero.

“Ma il risultato che maggiormente consegna alla città di Reggio un momento di grande soddisfazione è certamente quello relativo al ripristino istituzionale delle Circoscrizioni Comunali. Un risultato che si configura davvero storico, perché restituisce alla nostra città uno strumento di grande partecipazione e democrazia. La presenza delle circoscrizioni nei vari quartieri cittadini riconsegna alla comunità reggina la possibilità di instaurare un rapporto più diretto e costante con la Pubblica Amministrazione, con grande defaticamento della macchina centrale amministrativa che potrà così delegare funzioni essenziali per i cittadini, ma che intasano spesso gli uffici centralizzati del Comune. — si legge in conclusione – La soddisfazione è doppia se si pensa che l’unica Città Metropolitana tra le 10 istituite a non godere di questo prezioso aiuto logistico e funzionale era proprio la nostra Reggio. Duplice plauso, dunque, a chi dimostra con fatti concreti e risultati monetizzabili di servire il territorio e la sua comunità nel pieno rispetto del mandato elettorale ricevuto“.