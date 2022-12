Rinascita Scott: revocati i domiciliari per l’ex sindaco di Nicotera

7 Dicembre 2022 19:21

Il Tribunale di Vibo Valentia, presieduto dal Giudice Covasino, innanzi al quale si sta celebrando il Procedimento “Rinascita Scott” ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con l ‘obbligo di dimora per Salvatore Rizzi, medico ospedaliero ora in pensione , già Sindaco di Nicotera. Rizzo era stato arrestato e condotto in carcere nell’ambito della maxi operazione che vede ora alla sbarra centinaia di imputati perché ritenuto partecipe alla cosca Mancuso di Limbadi. Dopo circa un anno veniva posto agli arresti domiciliari perché ritenuto dal Tribunale della Libertà non partecipe ma concorrente esterno.

Il tempo trascorso dal momento dell’arresto, la stretta osservanza degli obblighi imposti, nell’ambito del processo che ancora è in fase istruttoria del dibattimento, sono elementi che hanno indotto il difensore, Avv. Domenico Ceravolo del foro di Palmi, a presentare una istanza , condivisa dal co.-difensore Avv. Guido Contestabile per la sostituzione della misura con quella dell’obbligo di dimora.