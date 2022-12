La rimpatriata degli scout della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù: ancora oggi gli stessi cuori e sorrisi

30 Dicembre 2022 18:28

“In tempo di giochi e speranza, i volti leggeri di ragazzi radiosi illuminano l’anima nostra di uomini cresciuti, con cuore fanciullo… ‘Semel scout, semper scout’“. È questo il pensiero condiviso negli anni 80/90 dagli scout del Reggio Calabria 5° che meglio di tutte sintetizza lo spirito con cui si sono ritrovati in una simpatica, e per certi versi anche emozionante, serata per scambiarsi gli auguri di Buon Natale e felice anno nuovo.

È stato un bel tuffo nel passato che ha riportato ognuno dei partecipanti a fare un breve viaggio nel tempo, immersi virtualmente nei ricordi del periodo trascorso tutti insieme con quella spensieratezza e quel sorriso tipici dei fanciulli. Il tempo è trascorso e la vita per ognuno ha segnato percorsi differenti: liberi professionisti, insegnanti, impiegati, ferrovieri, infermieri, genitori. Ma l’amicizia e l’affetto reciproco, quel senso di “volersi bene ancora oggi come ai vecchi tempi”, sono rimasti intatti nel tempo.

Gli aneddoti dei bei tempi trascorsi durante i campi, tra un fuoco di bivacco e un’attività, che pian piano riaffioravano nei piacevoli racconti e ricordi, hanno reso particolarmente simpatica la serata. I social hanno anche permesso la condivisione dei bei momenti trascorsi con chi, per motivi di distanza, non è potuto essere fisicamente presente alla gioiosa “rimpatriata”.