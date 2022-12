Allegria e amarcord, la 5ª B del “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria si ritrova a 30 anni dal diploma

29 Dicembre 2022 16:21

Dopo 30 anni dal diploma di maturità, a.s. 1991/1992, una rappresentanza della Quinta B del Liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria, si è ritrovata per una bellissima serata all’insegna dell’allegria e dei bei ricordi.

Il miglior augurio per il nuovo anno è racchiuso nei sorrisi dei “protagonisti” presenti alla serata: Stefano Morabito, Saverio Russo, Luca Caruso, Loredana Occhiuto, Antonio Catanoso, Elvira Romeo, Mirella Pansera, Valeria Barillà, Antonella Pirrotta, Sebastiano Rotta. Non sorridono solo le bocche, non sorridono solo gli occhi: sono i cuori che sorridono, riscaldati da decenni di profonda e sincera amicizia.