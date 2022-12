Reggio Calabria, arriva il “Rhegium Comics”: ospite speciale la ‘voce’ di Saul Goodman

7 Dicembre 2022 12:22

Anche quest’anno, dal 9 al 14 Dicembre 2022, il Castello Aragonese tornerà ad essere il protagonista dell’evento culturale “Rhegium Comics”, cofinanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del PAC CALABRIA 2014-2020 – ASSE VI – Azione 6.8.3 – Avviso Pubblico Eventi Culturali 2021, promosso dalla TxT Società Cooperativa Sociale, afferente al Sistema ACU “Azione Cristiana Umanitaria”, fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri e realizzato con il contributo della Regione Calabria.

L’evento, anche quest’anno, sarà realizzato con il contributo del Comune di Reggio Calabria e rappresenterà il connubio tra Cultura, Storia, Musica, Fumetti, Cartoons, Fantasy, Arte, Tecnologia e molto altro ancora, in un susseguirsi di attività ludico-sportivo-ricreative e mostre, che consentiranno ai visitatori di affrontare un fantastico viaggio in questo mondo, che da sempre affascina intere generazioni: dai bambini, agli adolescenti, agli adulti di ogni età.

Tra gli ospiti d’onore il grandissimo Pasquale Anselmo, doppiatore e attore di film e cartoni animati che hanno accompagnato grandi e piccini! Ha interpretato personaggi memorabili come Nicholas Cage, Jason Statham e John Turturro, nelle ultime serie-tv conclamate, quali “Breaking Bad” e lo spin-off “Better Call Saul”, lo sentiamo nei panni del personaggio Saul Goodman, mentre nella serie “Gli Anelli del Potere” dà voce al buon Largo Brandipiede! A condurre l’intervista, i ragazzi della Voice Over Academy.

Tra gli artisti d’eccezione, Nico Kalia con le sue opere sul tema “Arte e Vita” che racchiudono la storicità del momento, la forza della resilienza, sublimando amore, pace, speranza e creando un supporto alla sofferenza e al disagio degli ultimi e l’artista reggina Alberta Dito con la sua mostra d’arte “Il Silenzio” in cui sono espresse emozioni imperiose e travolgenti con la luminosità e l’intensità delle sue pennellate colorate che trasmettono l’essenza del vivere.

Tra le varie attività e mostre vi saranno: