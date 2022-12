Reggio, torneo di padel contro la violenza sulle donne: l’incasso sarà devoluto in beneficenza

6 Dicembre 2022 12:39

Tutto pronto per l’evento di beneficenza contro la violenza sulle donne “Padelliamo insieme” che si terrà il 10 e 11 dicembre 2022 presso lo Sport Village. Il Torneo di Padel femminile, maschile e misto diventa, quindi, un momento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Parte del ricavato, infatti, verrà devoluto a favore del “centro Antiviolenza Margherita”, che tutela e sostiene a Reggio Calabria le donne ed i minori vittime di violenza. Due giornate intense all’insegna dello sport. Si parte sabato 10 dicembre alle 9 con l’inizio del torneo di Padel, per continuare domenica 11 dicembre. Dalle ore 17.30 ci sarà un momento di incontro con le istituzioni finalizzato proprio alla divulgazione di un forte messaggio per dire NO alla violenza sulle donne.

L’idea nasce dall’incontro di alcune donne sui campi sportivi, Claudia Morabito, referente Padel, Mary Caracciolo e Fortunata Raffa, referenti dell’Associazione #Iosonodonna, che ormai da diversi anni promuove attività a favore delle donne nel territorio reggino. Lo sport è uno strumento efficace di sensibilizzazione, volano di valori importanti, che possono certamente contribuire a migliorare la vita di tutti i giorni. E allora vi aspettiamo tutti da sabato 10 alle ore 9.00 presso lo Sport Village per partecipare al torneo o semplicemente per mostrare vicinanza ad una tematica che ancora troppo spesso risulta essere di attualità nella nostra terra.