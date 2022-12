Reggio, serata d’altri tempi al Teatro Cilea per il Concerto di Natale diretto da Beatrice Venezi | FOTO e VIDEO

21 Dicembre 2022 23:04

Una serata speciale per un evento speciale. Questa sera il Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria ha indossato il vestito delle grandi occasioni, appositamente addobbato a festa. Lo ha fatto per il Concerto di Natale – organizzato dall’Università Mediterranea, in collaborazione con il Teatro – che ha letteralmente estasiato i presenti. A dimostrazione dell’importanza e della portata dell’evento, il fatto che la sala fosse completamente piena, occupata in ogni ordine di posto e riempita anche dalla presenza di autorità e istituzioni, a partire dal Prefetto Mariani.

Il concerto, iniziato alle ore 20.30, ha avuto come protagonisti il Soprano Francesca Canale e il Soprano Maria Antonietta Corradino; il Coro Polifonico Università Mediterranea guidato dal Maestro Carmen Cantarella; il Coro Lirico Francesco Cilea guidato dal Maestro Bruno Tirotta e l’Orchestra del Teatro “Francesco Cilea”, per l’occasione diretto dal Direttore D’Orchestra Beatrice Venezi, la quale si è esibita all’interno del Teatro reggino a qualche giorno dal concerto al Senato.

Il maestro Venezi è riuscito con la sua bravura e professionalità a dirigere magistralmente una serata cosi importante per regalare alla città di Reggio Calabria un Natale d’altri tempi in termini di spessore artistico.