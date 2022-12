Reggio, Preside Barillà sempre nel cuore del “Piria”: consegnate 4 Borse di studio alla sua memoria

28 Dicembre 2022 12:20

Ancora una bella pagina da inserire nella storia del “Piria”, e questa volta per scriverla ha fatto tutto il cuore. Martedì 27 dicembre 2022 sono state consegnate all’Istituto “Piria-Ferraris-Da Empoli” le Borse di studio intitolate alla memoria del Preside Francesco Barillà. Borse di studio che la moglie Antonietta e i figli, Giuseppe e Giovanna, del compianto Preside hanno voluto mettere a disposizione del sapere degli studenti più meritevoli che si sono cimentati nel trattare il tema: “Una patria chiamata Europa: identità, cultura e valori europei”.

Quatto gli elaborati premiati realizzati da:

Cambareri Giovanna e Parpiglia Francesco, 5ª C anno scolastico 2021 2022

Endrenal Daniella e Quattrocchi Valeria, 5ª CT scorso anno, attuale 5ª CT

Barbera Alessandra, Catalano Rosa e Marola Nicoleta, 5ª D

“Ringraziamo gli studenti – si legge nella nota – che hanno partecipato al bando, è stato apprezzato il loro impegno nel creare un elaborato multimediale in cui hanno raccontato la loro idea di Europa con video, musiche e testi. Tutti gli elaborati premiati hanno qualità, caratteristiche e struttura analoghe, che hanno reso non facile la scelta, per questo è stato ritenuto più opportuno assegnare il premio ex aequo”. Giuseppe Barillà ha detto agli alunni che: “La borsa di studio, in parte costituita da un buono libri, vuole essere un piccolo investimento, un piccolo aiuto al loro percorso di crescita di studenti e cittadini”. Parte della cifra messa a disposizione dalla Famiglia Barillà sarà devoluta alla scuola per utilizzarla nell’acquisto di strumentazioni utili agli alunni diversamente abili. Ancora un gesto di grande sensibilità verso la condizione di fragilità nella continuità di pensiero del Preside. La Dirigente Scolastica, Avv. Anna Rita Galletta, non si è fatta sfuggire l’occasione per organizzare la cerimonia di consegna nello spazio dedicato al “Piccolo Museo delle Scienze” voluto dal Preside Prof. Francesco Barillà e che il Consiglio d’Istituto e il Collegio dei Docenti hanno deliberato di intitolare a sua memoria.

E’ stata “scoperta” la targa d’intitolazione del “Piccolo Museo delle Scienze” proprio alla presenza dei familiari del preside Barillà, degli studenti dei Docenti che lo hanno conosciuto e apprezzato, del personale ATA, degli ex studenti del Piria Antonio Sgroi, Domenico Catalano, Franco Vincenzo e Giuseppe Barillà. Presente anche il Prof. Moricca Giuseppe, che ha curato personalmente l’allestimento del Piccolo Museo, e il Sig. Calabrese, collaboratore scolastico ormai in pensione che ha lavorato con pazienza per restaurare i preziosi strumenti scientifici esposti nelle vetrine, La Prof.ssa Praticò Patrizia, grazie alla competenza di Davide Crea, ex alunno della scuola, ha pensato alla realizzazione di un breve video tentando di tracciare un profilo del Preside Barillà, Preside accorto ed efficace che ha sempre stimolato ed utilizzato al meglio le risorse esistenti, creando nel contempo le condizioni più favorevoli per l’emergere di nuove potenzialità. Tutte le Scuole a lui affidate hanno conosciuto significativi processi di crescita e di qualificazione didattica e strutturale, distinguendosi nell’ambito locale e regionale per la prontezza e la pienezza con cui hanno saputo adeguarsi alle nuove richieste del territorio. A tutto ciò il Preside Barillà ha accompagnato una vera attenzione alle necessità umane e culturali degli alunni, seguiti nel loro processo di crescita con viva sensibilità e la sentita convinzione che ogni allievo è una persona che nella Scuola e nell’educatore cerca i punti di riferimento per la sua evoluzione umana e culturale. Grande commozione e partecipazione all’iniziativa che, dice la Dirigente Anna Rita Galletta, “ha sottolineato la scuola quale comunità, una scuola che guarda al futuro ma che non dimentica il passato, anzi dal passato prende il meglio per nuovi stimoli e nuova forza”. Ancora una volta Grazie Preside Barillà!