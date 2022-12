Reggio, ospite a “Radio Gamma” l’Assessore Battaglia: novità su Porto, Aeroporto e non solo

13 Dicembre 2022 17:45

Oggi, martedì 13 dicembre, dalle ore 18, su Radio Gamma No Stop 92.5, andrà in onda “Diretta Studio”, dove interverrà l’Assessore del comune di Reggio Calabria Mimmo Battaglia. La trasmissione sarà inserita in riedizione domani mercoledì 14 dicembre dalle ore 13. Conduce in studio Gianni Agostino, Direttore Responsabile di Radio Gamma No Stop. Diretta Studio si può ascoltare oltre che in FM sui 92.5 per tutta l’area dello stretto, anche su internet dal sito www.radiogammanostop.it cliccando su diretta radio. Nel corso della puntata si parlerà del futuro della città dello Stretto dal punto di vista infrastrutturale, con le ultime novità su Porto, Aeroporto e non solo.