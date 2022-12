Reggio, gli orari delle corse di ATAM per Capodanno: giorno 31 il servizio terminerà prima | INFO

28 Dicembre 2022 15:41

Con una nota ufficiale, “ATAM informa che il 31 dicembre il servizio terminerà alle ore 21:00; pertanto le corse in partenza dopo le ore 20:15, dal centro verso la periferia, non verranno effettuate. In particolare, per le linee con limitazioni sulle corse, si elencano le ultime partenze utili per raggiugere dal centro cittadino le località più distanti”:

Catona, linea 101 delle ore 19:50 da Terminal Botteghelle;

Pettogallico, linea 108 delle ore 19:10 da Piazza Garibaldi;

Diminniti, linea 107 delle ore 19:00 da Piazza Garibaldi;

Archi, linea 14 delle ore 20:00 dal Polo Sanitario;

Eremo, linea 7 delle ore 20:05 da Piazza Garibaldi;

Pietrastorta, linea 6 delle ore 20:00 da Piazza Garibaldi;

Cannavò/Vinco, linea 116 delle ore 20:00 dal Terminal Libertà;

Riparo Vecchio, linea 10 delle ore 20.00 da San Brunello;

Mosorrofa, linea 117 delle ore 19:10 dal Terminal Libertà;

Armo, linea 118 delle ore 19:15 dal Terminal Libertà;

Trunca, linea 122 delle ore 19:00 dal Terminal Libertà;

Pellaro San Filippo, linea 113 delle ore 19:35 dal Terminal Libertà;

Lazzaro, linea 115 delle ore 19:30 dal Terminal Libertà.

Il 1 gennaio 2023 i bus saranno in servizio dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 21:00. In particolare, per le linee con limitazioni sulle corse, si elencano le ultime partenze utili per raggiugere dal centro cittadino le località più distanti:

Catona, linea 102 delle ore 19:55 da Terminal Botteghelle;

Diminniti, linea 107 delle ore 18:40 da Piazza Garibaldi;

Archi, linea 14 delle ore 20:00 dal Polo Sanitario;

Eremo, linea 7 delle ore 20:05 da Piazza Garibaldi;

Pietrastorta, linea 6 delle ore 19:20 da Piazza Garibaldi;

Cannavò, linea 11 delle ore 19:45 dal Terminal Libertà;

Riparo Vecchio, linea 10 delle ore 20:00 da San Brunello;

Mosorrofa, linea 117 delle ore 17:40 dal Terminal Libertà;

Armo, linea 118 delle ore 18:00 dal Terminal Libertà.

Il 6 gennaio il servizio sull’intera rete verrà effettuato secondo l’orario dei giorni festivi. Ricordiamo che nei giorni festivi le rivendite potrebbero essere chiuse; si suggerisce di premunirsi dei biglietti, acquistandoli sul proprio smartphone, comodamente sull’applicazione “ATAM-Trasporti e Sosta”.