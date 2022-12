Reggio ora può respirare? Col nuovo anno “saremo fuori dal Piano di riequilibrio e liberi da vincoli”

29 Dicembre 2022 18:29

“Dal 31 dicembre saremo definitivamente fuori dal Piano di riequilibrio, frutto di una stagione buia che ha prodotto quel cumulo di numerosi e ingenti debiti che siamo ancora costretti a riconoscere. Con il nuovo anno, questa amministrazione sarà finalmente libera dai vincoli che le impedivano di contrarre mutui o fare assunzioni”. Con queste parole, il Sindaco f.f. della Città Metropolitana Carmelo Versace, anche se in questo caso nelle vesti di Consigliere Comunale, ha annunciato la chiusura di un periodo (10 anni) di limitazioni sotto tanti aspetti. Versace ha evidenziato come “sia passato del tutto inosservato” quello che lui ha definito “un aspetto determinate per la città ed i cittadini”.

Queste affermazioni sono arrivate nel corso del lungo Consiglio Comunale odierno, quando si è affrontata la discussione e l’approvazione di alcuni debiti fuori bilancio, molti risalenti agli anni che vanno dal 2008 al 2012, sui quali hanno relazionato i consiglieri Pino Cuzzocrea, Teresa Pensabene, Antonio Ruvolo e Giuseppe Sera.