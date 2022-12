Reggio Live Xmas, il messaggio di Karima scalda i reggini! | VIDEO

19 Dicembre 2022 15:28

Si aprirà domani sera con il concerto di Karima alle ore 19:00 nella storica e accogliente Piazza Italia di Reggio Calabria, sul centrale Corso Garibaldi, tra Palazzo San Giorgio, Palazzo Alvaro e lo splendido Teatro Cilea, la prima edizione del “Reggio Live Xmas”, il festival natalizio ad ingresso libero organizzato dalla Città Metropolitana, con la collaborazione del Comune di Reggio Calabria.

Il programma prevede ben sei live in soli dieci giorni, scelti per il loro spessore artistico, popolarità e attinenza al clima delle festività natalizie. Si comincia con la straordinaria cantante italo-algerina che ha appena pubblicato l’album “Karima Xmas”, un viaggio nel repertorio natalizio mondiale tra jazz, soul e gospel. Accompagnata da Piero Frassi al pianoforte e Stefano “Cocco” Cantini al sax, presenterà una serie di successi, tra cui Close to You, I Say a Little Prayer, That’s What Friends Are For di Burt Bacharach e Dionne Warwick, Can’t Help It Lately di Steve Wonder e altre hit internazionali, celebri canzoni natalizie statunitensi come Santa Claus Is Coming.

Il 21 dicembre, sempre alle ore 19:00 sullo stesso palcoscenico, sarà la volta degli originali Neri Per Caso, il maggiore gruppo italiano specializzato nel canto a cappella, capace di fondere le voci sullo stile di grandi formazioni come gli statunitensi Manhattan Transfer oppure gli israeliani The Voca People. Vincitori del “Sanremo ‘95” tra le Nuove Proposte con il brano “Le ragazze”, hanno ricevuto numerosi premi internazionali, tra cui quello per il “Miglior disco a cappella europeo” della Contemporary A Cappella Recording Awards statunitense. Molti anche i duetti con altri big della canzone, da Renato Zero in “Alt” a Karima con “Donne”, dai Pooh con “Piccola Katy” a Jovanotti con “I love you baby”. Oltre ai successi che li hanno resi celebri, eseguiranno anche loro alcune delle più note carols natalizie mondiali contenute nell’ “EP Christmas” appena pubblicato, come: Jingle Bells, Oh, Happy Day, White Christmas, Happy Xmas di John Lennon & Yoko Ono, We Wish You A Merry Christmas e God Rest You Merry Gentlemen, ecc.

Eccezionale evento musicale anche il giorno di Natale, ancora in Piazza Italia alle ore 19:00, con Eric Waddell & The Abundant Life Singers, uno dei gruppi Gospel di spicco di Baltimora, con un livello di perfezione vocale che ricorda le formazioni di Hezekiah Walker e Ricky Dillard.

Il 26 dicembre ci si sposterà al Teatro Cilea per il concerto di Alexia con una super band di otto tra musicisti e coriste, un altro nuovissimo progetto natalizio legato al nuovo album in promozione, con atmosfere anni ’60, ’70 e ’80 e i brani di Natale di icone come Stevie Wonder, Darlene Love, John Lennon e molti altri. Uno show che ricorda quegli anni, con Happy Days in tv e Grease al cinema.

Il 31 dicembre, dopo la mezzanotte, ad aprire il nuovo anno arriverà in Piazza Italia in esclusiva internazionale il bluegrass festoso e travolgente di Joe Bastianich e La Terza Classe, che presenteranno in due ore di concerto anche i brani del nuovo album Good Morning Italia. Numerose le apparizioni televisive di Bastianich che lo hanno reso popolarissimo: MasterChef, Italia’s Got Talent, Amici Celebrities, Ballando con le stelle, fino a Le Iene di Italia 1. The Restaurant Man, nasce nel Queens e fin da ragazzo segue la musica di Led Zeppelin, Ramones, David Bowie e Rolling Stones. Nel programma televisivo di Sky Arte “On The Road”, ha incontrato La Terza Classe, band folk e bluegrass napoletana approdata al noto show tv americano Music City Roots, con cui ha stretto un grande sodalizio artistico. Da sottolineare che Bastianich si è reso testimonial spontaneo delle eccellenze gastronomiche calabresi, inserendo la Cipolla Rossa di Tropea nei panini della più nota catena mondiale di ristorazione, oltre a promuovere le bellezze della Calabria in programmi televisivi e nelle sue pagine social con milioni di followers. Infine, conclusione sullo stesso palco giorno 1 gennaio 2023 alle ore 20:00 con Nino Frassica e la sua Los Plaggers Band, spettacolo musicale intervallato da battute e gag, con celebri successi eseguiti in modo divertente e originale.

La direzione tecnico-artistica è affidata alla Show Net di Ruggero Pegna che, peraltro, tra i matinée di Notre Dame De Paris e Fabularium ha portato al Museo Nazionale migliaia di studenti di tutta la Calabria.

Il “Reggio Live Xmas” chiude un anno straordinario per Reggio, con un programma ricchissimo promosso dalla Metrocity, in sinergia con gli altri Enti, in occasione del 50° del ritrovamento dei Bronzi di Riace. “Un ulteriore tassello, una nuova occasione di grande spessore culturale – ha dichiarato il sindaco ff della Città Metropolitana Carmelo Versace – che costituisce un motivo di attrazione in più anche nel periodo invernale, e che si inserisce in un quadro più ampio di attività che la Città Metropolitana sta portando avanti con l’obiettivo, in questo caso, di allietare il periodo natalizio, dando continuità alle attrazioni culturali e costituendo motivo ulteriore di interesse per cittadini e turisti“.