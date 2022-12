Reggio, Liceo Campanella e Conservatorio Cilea uniti per Unicef: tutto pronto per il Christmas Concert 2022

18 Dicembre 2022 11:50

Musica, solidarietà e cultura per Unicef. Si può riassumere in questo semplice concetto il significato del Christmas Concert 2022. Non solo musica dunque per un’iniziativa promossa del Liceo Classico Tommaso Campanella in collaborazione col Conservatorio “Francesco Cilea”. L’appuntamento in programma per mercoledì 21 dicembre alle 19:00 presso la Chiesa di S. Maria della Cattolica dei Greci, segna dunque una sinergia tra Liceo Campanella e Conservatorio Cilea, in favore di Unicef proprio come ribadisce Carmen Lucisano, dirigente dell’Istituto Campanella. “L’appuntamento di mercoledì – dice la Lucisano – assume una valenza particolare, non solo in relazione al frangente natalizio legato alla solidarietà, ma anche rispetto ad un percorso si sinergia istituzionale ed educativa che ci vede fianco a fianco col Conservatorio Cilea. Stiamo tracciando un solco – conclude la Lucisano – su cui fare camminare i nostri ragazzi, una scelta per loro che nello stesso tempo ci restituisce l’immagine di una Città, che nella cultura e nella formazione deve rintracciare un’occasione di riscatto”.