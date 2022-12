Reggio Calabria: tutto pronto per la 1ª edizione del Festival internazionale delle migrazioni

4 Dicembre 2022 14:52

Tutto pronto per la prima edizione del Festival internazionale delle migrazioni “dal Sud al Sud” Winter edition. L’evento, che avrà inizio domani, lunedì 5 dicembre, alle ore 9 presso la sala Scopelliti del Parco Ecolandia (RC), continuerà, nel pomeriggio, presso la sala consiliare del Comune di Campo Calabro, per la Sessione “Istruzione” e, a partire dalle 20, si concluderà, nella sua prima giornata, presso il Centro Polifunzionale del medesimo Comune, per godere del magnifico spettacolo “Hai sangue arabo, nero e giallo e ti credi lombardo” ideato e prodotto dal grande Maestro Jacopo Fo. Il festival, poi, proseguirà fino a giorno 8 dicembre, con un susseguirsi di eventi, seminari e convegni sui temi di istruzione, sanità e lavoro. Accanto a questo, numerosi interventi artistici, laboratoriali e gastronomici, per un processo di coscientizzazione che passa anche da processi informativi non convenzionali. Saranno dunque quattro giornate ricche di contaminazioni positive, da condividere in un clima di cooperazione e convivialità

Il Festival delle migrazioni “dal Sud al Sud” Winter edition, realizzato nell’ambito dei progetti territoriali del Sistema di Protezione SAI, è organizzato dall’ Associazione Coopisa, in collaborazione con RE.CO.SOL., la cooperativa SANKARA e l’Associazione don Vincenzo MATRANGOLO ETS; gli enti locali Comune di Campo Calabro, Comune di Cinquefrondi, Comune di Gioiosa Ionica, Comune di Laganadi, Comune di Melicuccà, Comune di San Roberto, Comune di Sant’Alessio in Aspromonte, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Reggio Calabria; con il patrocinio morale di Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Ordine Assistenti Sociali, Ordine Psicologi Calabria; con il sostegno di Banca Etica, Soci e Soci di Banca Etica Calabria; Main sponsor Named Group. Appuntamento, dunque, domani, lunedì 5 dicembre, alle ore 9, presso la Sala Scopelliti del Parco Ecolandia (RC).