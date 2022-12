Reggio Calabria, concluso il primo torneo nazionale “Asc Padel Day” al nuovo “Pianeta Sport”

19 Dicembre 2022 23:01

Strepitoso successo per il doppio appuntamento sportivo ASC Reggio Calabria svoltosi lo scorso 18 dicembre al centro sportivo “Pianeta Sport”, inaugurato presso l’Apan Hotel. Una giornata all’insegna dello sport, con protagonista per eccellenza il Padel, con il primo Torneo Nazionale “ASC Padel Day” svoltosi in contemporanea a Reggio Calabria, Roma e Cesena. Il Torneo, gestito magistralmente dal responsabile ASC Padel, Antonio Turiano, coadiuvato dal Maestro e formatore ASC Padel, Sergio Brondo, ha coinvolto 8 coppie maschili e 4 coppie femminili. Le coppie finaliste che si sono fronteggiate per la vittoria del primo Torneo Nazionale ASC Padel sono state Princi-Gatto vs Nava-Gavella (categoria maschile) e Priolo-De Leo vs Catalano-Mandaglio (categoria femminile). Una domenica dalle temperature primaverili ha riscaldato gli animi dei padelisti che si sono alternati nell’impianto all’avanguardia, fortemente voluto dalle famiglie Amaddeo – Nucera ed omaggiato dall’accogliere proprio nel giorno della sua inaugurazione il prestigioso evento ASC.

Altro protagonista è stato il Torneo ASC “Piccole Pesti”, categoria Pulcini e Primi Calci, che ha visto il coinvolgimento di numerose società calcistiche che hanno inaugurato il nuovo campo di calcio a 7. Le squadre della Pro Bagnara, Ludos Vecchia Miniera, A.S.D. Ivan Castiglia Academy, Mediterraneo Atletico Archi e Mirabella San Gaetano Catanoso, tra un assist ed un tiro in porta, sotto la supervisione degli arbitri Antonio Romeo, Andrea Messina e del collaboratore Amedeo Basile, hanno appassionato e divertito le centinaia di famiglie accorse per tifare questi piccoli campioni. Il torneo ha visto primeggiare la Mirabella San Gaetano Catanoso per la categoria “pulcini” e la Ludos Vecchia Miniera per la categoria “primi calci” che si sono imposte, rispettivamente, sulla Pro Bagnara e sulla A.S.D. Ivan Castiglia.

La domenica sportiva si è conclusa con il Triangolare di calcio a 7 “categoria over”, arbitrato dal tecnico ASC Francesco Luvarà, così confermando il nuovo campo di calcio a 7 quale protagonista dei prossimi tornei di calcio ASC 2023. Come previsto dal Presidente Eraclini il 18 dicembre non è stata semplicemente un’occasione di sport, ma una giornata all’insegna del divertimento dinanzi un folto pubblico accorso per incitare i propri beniamini tra “un tiro al volo” ed una parata. Tutte le foto dell’evento sulla pagina Facebook ed Instagram “ASC Reggio Calabria”.