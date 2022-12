Reggio Calabria, via alle feste natalizie con “The Fabulous Party” | INFO

19 Dicembre 2022 22:55

Una festa con frizzi, lazzi e cotillon! È quella organizzata dal centro di aggregazione “Noi ragazzi di oggi” di Modena a Reggio Calabria. “The Fabulous Party” è un evento gratuito, organizzato dalla Coop Libero Nocera, per dare inizio alle festività natalizie 2022. Una serata all’insegna del divertimento, con l’immancabile dj set e poi attività come giochi di fantasia e creatività, allestimenti ispirati ai miti e alle fiabe contemporanee, letture animate e qualche piccola sorpresa. “L’imperdibile appuntamento rivolto a tutta la comunità è per venerdì 23 dicembre a partire dalle 19:00, fino a mezzanotte”, si legge nella nota d’invito.

“Noi Ragazzi di Oggi” invita i ragazzi alla serata di festa organizzata per celebrare insieme l’inizio delle feste natalizie. E, con l’occasione, sarà possibile scoprire anche i tanti servizi offerti alla comunità da parte del centro di aggregazione. Colori, luci, magia e libertà. Gli ingredienti per un favoloso party ci sono tutti! Vi aspettiamo numerosi. Il centro di aggregazione si trova sul viale Laboccetta trav. Vico Ferruccio. Per maggiori informazioni chiamare il numero 3289166243″, si chiude la nota.