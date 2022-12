Reggio Calabria, terribile incidente in autostrada nella notte di Natale: tutti i dettagli

25 Dicembre 2022 13:32

Un grave incidente autostradale si è verificato nella notte di Natale a Reggio Calabria, precisamente nell’ultimo tratto dell’autostrada tra gli svincoli di Campo Calabro e Gallico nella carreggiata in direzione Sud. Un’automobile si è fermata per un guasto in corsia di sorpasso ed è rimasta in panne in una zona non illuminata. Un’altra auto sopraggiunta non è riuscita ad evitarla, e dopo il primo impatto a catena altre due autovetture sono rimaste a loro volta coinvolte nel maxi tamponamento a catena.

In totale, quindi, ben 4 veicoli coinvolti nel sinistro che fortunatamente non ha provocato morti ma solo un ferito che è stato trasportato al GOM dai soccorritori dell’ambulanza, mentre la polizia stradale è prontamente intervenuta per i rilievi del caso e per regolare il traffico evitando che altri mezzi potessero ulteriormente rimanere coinvolti nel sinistro.