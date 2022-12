Reggio Calabria: successo per il Presepe vivente del “Lambruschini” di Saline Joniche

23 Dicembre 2022 20:05

Grande successo per gli studenti della Scuola Primaria Lambruschini, del plesso di Saline Joniche, che, attraverso un vero e proprio salto nel passato di 2000 anni, han dato vita, pochi giorni fa, al “Presepe Vivente”, una scelta finalizzata ad offrire un’interessante opportunità di confronto, collaborazione e crescita per l’intera popolazione. Notevole l’affluenza di pubblico, che ha apprezzato in modo particolare

il grande lavoro fatto dagli studenti: nel presepe, ogni classe ha rappresentato, oltre le scene tradizionali, anche gli antichi mestieri,

lavandaie, falegname, fornai, pescatori, locandieri e saponai, coinvolgendo i bambini nei vari laboratori svolti durante l’evento. Il Coro, seguito dagli insegnanti di strumento della Scuola Secondaria di primo grado e dalla prof.ssa Angelina Sgro, ha allietato lo svolgimento del Presepe, che ha visto un altro importante momento di rappresentazione con la presenza dei Re Magi, accompagnati dalla musica del maestro zampognaro di Cardeto Sebastiano Battaglia.

L’evento si è concluso nel modo più dolce, attraverso la degustazione di alcune tipicità del luogo e del periodo: le crispelle, l’olio, il miele e la spettacolare castagnata. Gli organizzatori ringraziano il DS dell’Istituto Comprensivo Montebello-Motta, prof.ssa Margherita Sergi, i docenti e il personale Ata, il parroco di Saline, Don Danilo, il Sindaco del Comune di Montebello, Dott.ssa Maria Foti, gli Scout, le Associazioni presenti sul territorio e i genitori che hanno reso magico questo momento per i loro figli.