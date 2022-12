Reggio Calabria, tutto pronto al Cilea per lo spettacolo internazionale “Adriana Lecouvreur” | FOTO e INTERVISTE

16 Dicembre 2022 15:15

Cresce l’attesa per l’Adriana Lecouvreur che torna sul palcoscenico del Teatro intitolato a Francesco Cilea, domani sera alle ore 20:00. Il cast è davvero d’eccezione: il ruolo di Adriana sarà interpretato dal soprano Maria Agresta. Maurizio sarà Michael Fabiano, un grande tenore le cui origini risalgono alla calabrese città di Scilla mentre la principessa di Bouillon sarà il mezzosoprano Daniela Barcellona. Giovanni Romeo, reggino doc, altrettanto noto, sarà Michonnet. L’orchestra sarà diretta da Carlo Montanaro e la regia è di Mario De Carlo. Scene di Alfredo Troisi. Orchestra e Coro Cilea. Un evento da non perdere visti anche i costi dei biglietti molto contenuti per assistere ad uno spettacolo epocale.

“Stiamo scrivendo una pagina importante della Cultura di Reggio e della Calabria, all’insegna dell’identità e delle nostre prestigiose origini. La Regione ha creduto in questo progetto, sposandolo e dandogli quel necessario forte impulso affinché possa passare alla storia. Abbiamo voluto legarlo alle celebrazioni di Bronzi50 proprio per esaltare la regginità, il senso identitario di questo spettacolo”. Parole di Giusi Princi, Vicepresidente della Giunta regionale della Calabria con delega alla Cultura, intervenuta nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’Opera lirica “Adriana Lecouvreur” del grande compositore reggino Francesco Cilea, in scena domani sera presso l’omonimo Teatro comunale. “La ricorrenza dell’anniversario dei 120 anni dalla prima rappresentazione dell’Opera, allora al Teatro Lirico di Milano, si collega perfettamente alla celebrazione del Cinquantenario dei Bronzi di Riace, su cui – aggiunge Giusi Princi – com’è noto, abbiamo investito somme ed energie considerevoli, in un’ottica di rilancio totale dell’immagine della nostra splendida Regione. Il progetto della ‘Adriana Lecouvreur’ nasce con la stessa intenzione, vale a dire di far ripartire qualcosa di positivo e arricchente per tutta la Comunità, di riaccendere l’entusiasmo nei cuori e nelle menti. E come per i Bronzi, vorremmo che questo non resti qualcosa di episodico, un investimento fine a se stesso, bensì un’attività apripista di nuove idee, progetti e azioni. Un impulso, quello che abbiamo dato come Regione, che speriamo possa presto invogliare e contagiare tutte le realtà calabresi. Allietarsi con le opere teatrali vogliamo che torni ad essere parte integrante del vivere dei nostri cittadini, non qualcosa di isolato, ma piuttosto un’abitudine, come lo è in tante altre parti d’Italia. Perché abbiamo origini autorevoli, teatri prestigiosi, città che possono ospitare eventi di altissimo livello. Come in questo caso, appunto. E allora dobbiamo farlo. La Regione Calabria ha stanziato cospicue risorse, 250mila euro, proprio perché ha creduto nella bontà e nell’efficacia del progetto culturale presentato dal Conservatorio di Reggio, che si è posto come capofila di tutti i conservatori calabresi, coinvolgendo anche l’orchestra ed il coro ‘Francesco Cilea’, e rendendo tutti parte integrante del progetto, all’insegna della sinergia e della qualità. Il mio plauso al Direttore Francesco Romano, al personale tutto dei Conservatori della Calabria, e in particolare a Eduardo Lamberti Castronuovo, rappresentante del MUR, per aver sapientemente proposto, diretto e coordinato l’organizzazione di questo imponente evento”.

Soddisfatto Eduardo Lamberti Castronuovo: “Adriana Lecouvreur è il top e siamo molto contenti di quanto siamo riusciti a fare. E’ doveroso da parte mia ringraziare la Regione e la Città Metropolitana. Reggio è cultura, siamo una città importante”. “L’allestimento – spiega il registra Mario De Carlo – seguirà i dettami del compositore e del librettista, sarà rispettosa dell’ambientazione ma con tante idee di regia. Un lavoro orientato a fare recitare i cantanti. Siamo davanti ad un’opera del Novecento, un’opera realista che parla di temi cari al cuore, amore, vendetta e invidia”. Francesco Romano, Direttore del Conservatorio di Musica Francesco Cilea, ha detto: “siamo orgogliosi di presentare questo grande evento, è stata un’impresa ma ce l’abbiamo fatta. E’ doveroso ringraziare la Regione per la disponibilità”.