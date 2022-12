Reggio Calabria, alla scuola “Falcomatà Archi” l’iniziativa “Natale per tutti”

16 Dicembre 2022 16:47

Nato nel 2019, il Comitato Genitori ha realizzato negli anni numerose iniziative a favore della scuola e a supporto del quartiere Santa Caterina, contribuendo, anche durante il difficile periodo pandemico, al sostegno solidale del territorio e alla realizzazione di attività volte all’educazione e alla socialità.

Le donazioni del sangue in occasione della “giornata della talassemia” organizzata con la collaborazione di Avis e ADISPEM, l’orto didattico a Vito, la partecipazione alla manifestazione in villetta “RITROVIAMOCI” in accordo con il Comitato di quartiere, sono solo alcune delle tante iniziative a cui il Comitato ha preso parte o di cui è stato promotore, divenendo il più delle volte un ponte tra il territorio e i genitori degli alunni della scuola “Falcomatà-Archi”.

Il nuovo Direttivo insediato il 2 dicembre che conta del nuovo Presidente Gianfranco Santodonato supportato dalla Vicepresidente Valeria Riverso, ha voluto fortemente inaugurare le proprie attività con l’iniziativa “Natale per tutti”, allo scopo di coinvolgere gli studenti in un’attività di solidarietà, educandoli fin da ora al sostegno del prossimo. L’Istituto Comprensivo non poteva non aderire con entusiasmo a una tale iniziativa perché, come dice la Dirigente, Serafina Corrado, “la solidarietà è alla base della convivenza civile”.

Il coinvolgimento è stato generale, dai docenti agli studenti: in tutti i plessi infatti è stata effettuata nei giorni scorsi una raccolta di generi alimentari e di giocattoli destinati alla distribuzione che, il 17 dicembre, saranno smistati grazie al supporto delle associazioni coinvolte nell’iniziativa. Per il progetto, nato in accordo con le parrocchie della zona, il Comitato genitori si è avvalso delle associazioni parrocchiali e dei gruppi Scout RC 8 di Santa Caterina, RC7 di San Bruno, RC9 di Archi Carmine e RC15 di Archi San Giovanni.

La distribuzione, sulla base delle esigenze rilevate dalle parrocchie, verrà effettuata alle famiglie in difficoltà appartenenti al territorio di Santa Caterina, San Brunello e Vito e, per la zona di Archi, verrà effettuata tramite il Centro di Ascolto “Mons. Italo Calabrò” gestito dalle suore francescane alcantarine, e le parrocchie del Carmine e di Santo Stefano. Una parte dei beni raccolti andrà a “Casa Eutopia”, l’associazione che ospita una famiglia ucraina già supportata da tempo dal Comitato. È uno splendido esempio di collaborazione di diverse realtà presenti sul territorio per il superamento di ogni disparità e per educare alla solidarietà e al senso di comunità, oggi più che mai necessari.