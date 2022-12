Reggio Calabria, scadenza saldo IMU 2022: comunicazione di Hermes

16 Dicembre 2022 13:09

L’ufficio stampa di Hermes Servizi Metropolitani. s.r.l. ricorda ai gentili utenti che “giorno 16 dicembre è fissata la scadenza del saldo IMU 2022. Per il pagamento del Saldo IMU 2022, sono state riconfermate le aliquote previste per l’annualità 2021 approvate con Deliberazione N.14 del 29/04/2021 e già utilizzate per il pagamento dell’Acconto 2022. Si ricorda inoltre che il pagamento va effettuato tramite modello F24, può essere effettuato presso gli uffici postali, banche e on line”.