Reggio Calabria: alla biblioteca “Gilda Trisolini” “I Salotti letterari del Campanella”

6 Dicembre 2022 10:20

“I Salotti letterari del Campanella”. Sarà questo il titolo ed il tema portante dell’iniziativa didattico-culturale-formativa che prossimamente vedrà protagonisti docenti e studenti del Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria ai quali, in momenti diversi verrà riservato di volta in volta uno spazio di confronto, dialogo e riflessione su temi classici ma anche di stretta attualità. A rendere noti i contenuti di un’iniziativa che si pone l’obiettivo di creare spazi extracurriculari di confronto è Carmen Lucisano, dirigente dell’Istituto: “In ossequio alla plurisecolare tradizione del nostro Istituto e soprattutto in risposta alla sempre crescente domanda di confronto, dialogo e approfondimento che proviene sia dal mondo degli insegnanti che da quello dei ragazzi, un gruppo di docenti sta già lavorando alla realizzazione di un percorso che si prefigge di mettere a disposizione di entrambi uno spazio destinato ad una serie di attività che andranno dalla composizione di testi e poesie alla lettura ed al commento di autori contemporanei. Proprio in riferimento a quest’ultimo aspetto, calendarizzeremo a breve un programma di incontri con l’autore, dedicati per lo più ai docenti ma che potranno interessare a fasi alterne anche gli studenti, su temi di diversa natura utili ad animare un dibattito, ponendo al centro il valore del confronto come elemento di crescita. Siamo certi – spiega la Lucisano – che il valore già presente e radicato della coesione tra i docenti ma più in generale tra tutte le componenti dell’Istituto, rappresenti non solo un caposaldo imprescindibile per la crescita della nostra Istituzione, ma un elemento distintivo da tutelare e perpetuare anche attraverso iniziative come quella che a breve inaugureremo. Per i docenti si tratterà di uno spazio esclusivo all’interno del quale, partendo dalla lettura e dall’analisi di un testo ci si confronterà direttamente con l’autore dando vita ad un dialogo interattivo dove i ruoli e le parti si intersecheranno formando un corpo unico”.

“Quanto agli studenti – conclude Carmen Lucisano – la parola d’ordine sarà sperimentazione. Un salotto che diventerà laboratorio dove assaporare e approfondire cultura, attraverso letture, scritti, componimenti, dialoghi e anche e anche per loro, confronti con gli autori. Gli appuntamenti avranno sempre come palcoscenico la biblioteca storica intitolata a “Gilda Trisolini”.