Reggio Calabria, russi ed ucraini insieme per dire “no” alle guerre: “Fuck the War” | INTERVISTE

23 Dicembre 2022 23:24

Club House e Rose Cafè di Reggio Calabria insieme per dire “no” alle guerre. “Un conflitto non è solo carri armati e missili. È guerra anche quella che impedisce la libertà di scelta, la libertà di espressione, la libertà di lavorare serenamente e di godersi il tempo. Viviamo in un mondo pieno di conflitti, dove uomini ammazzano altri uomini, loro fratelli per un simbolo, una religione o più semplicemente per il maledetto profitto. Noi siamo contro tutte le guerre. E lo urliamo al mondo attraverso il nostro slogan musica e libertà”. E’ quanto afferma Umberto Sinicropi, organizzatore della serata dedicata a Peppe Lucisano dove vecchi amici ormai sparsi in tutto il mondo si ritrovano per stare insieme. “Questa sera avremo ospiti ragazzi ucraini e russi e urleremo insieme Fuck the War”, rimarca Sinicropi.

Piero Golfo del Club House, afferma: “noi siamo contro tutte le guerre. E lo urliamo al mondo attraverso il nostro slogan Musica e Libertà. Una frase che ci portiamo nel cuore per quello che significa ma soprattutto perché a urlarla sempre, era il nostro amico Peppe Lucisano. Club House e Rose Cafè stanno danno vita questa sera al Volume 3 del capitolo di storia della musica e del club a Reggio Calabria. Nessuno più di loro possono rappresentare la movida in modo sano e genuino”.