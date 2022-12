Reggio Calabria, ritrovato un cagnolino con guinzaglio e collare: appello al proprietario | FOTO

15 Dicembre 2022 22:51

Un cagnolino è stato ritrovaro nella giornata di ieri tra Archi e Gallico, periferia nord di Reggio Calabria. La cucciola nel momento del ritrovamento aveva pettorina e guinzaglio quindi probabilmente è scappata al proprietario a cui lanciamo un appello affinchè possa ritrovare il suo amico a quattro zampe. La cagnolina non è dotata di microchip e questo non consente di poter rintracciare il proprietario ma con questo articolo lanciamo un appello allo stesso affinchè possa riconoscere il cagnolino che ha smarrito e contattare la Clinica Veterinaria Fata Morgana che lo sta gentilmente custodendo in attesa di una soluzione.