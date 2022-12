Reggio Calabria, rinviato il concerto di Nino Frassica dell’1 gennaio: i motivi e la nuova data

30 Dicembre 2022 12:32

Nino Frassica non si esibirà l’1 gennaio a Reggio Calabria. Il concerto-spettacolo dell’amato comico messinese, accompagnato dalla sua Los Plaggers band è stato rimandato alle ore 19:00 del 6 gennaio 2023. Frassica è risultato positivo al Covid nei giorni scorsi e sarà costretto a saltare gli imminenti impegni in agenda fra i quali la diretta di Capodanno di Rai 1 e il concerto reggino.

Confermatissimo invece il live di Capodanno di Joe Bastianich che insieme a “La Terza Classe” animerà la notte di Capodanno a partire dalle 00:30 in quel di Piazza Italia. In scaletta, in circa due ore di concerto, i successi del suo primo album Aka Joe, cover eseguite magistralmente come Purple Rain di Prince e i brani del nuovo Good Morning Italia, da Fall in Between, Longway Home, Like Stopping Waterfalls, alla stessa hit che dà il titolo all’album e al suo programma tv su Sky Arte.

“Come accade ad ogni nostro live – dice Bastianich – siamo sicuri di trascinarvi sotto il palcoscenico a saltare e ballare con noi! Tra tante proposte di Capodanno che ci sono arrivate da varie parti, abbiamo scelto Reggio Calabria, terra bellissima e calorosa alla quale sono molto legato. Sarà una grande festa, vi aspettiamo per brindare e scatenarci insieme!“.