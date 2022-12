7 Dicembre 2022 12:59

E’ stato rintracciato il proprietario di una chiave rinvenuta a Reggio Calabria, nella zona di Gallina in via Baraccone I traversa privata. Nella giornata di ieri un cittadino aveva contatto la nostra redazione per lanciare un appello e ritrovare il legittimo proprietario dell’oggetto smarrito.