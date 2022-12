Reggio Calabria, la 5H del liceo Vinci si ritrova dopo 30 anni dal diploma

30 Dicembre 2022 09:31

Dopo 30 anni dal diploma si sono ritrovati i rappresentati della 5H del Liceo Vinci di Reggio Calabria.

“30 anni sono tanti, affermano, ma l’importante è essere rimasti sempre se stessi!”.

I rappresentanti della 5 H si sono ritrovati con “la felicità di ricordi confusi del passato, desideri chiari per il futuro e tanta voglia di esserci nel presente”.

“Molti non hanno potuto partecipare perché la maggioranza vive e lavora fuori Reggio, ma il non esserci persi in questi anni è la dimostrazione del grande affetto che ci unisce!” affermano ancora i presenti Cinzia Diamante, Carmen Nostro, Lucia Marrara, Marcello Giuffrè e Melania Lafronte.