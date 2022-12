Reggio Calabria, rimpatriata della 3B dopo 25 anni

19 Dicembre 2022 13:36

Giorno 15 Dicembre, dopo 25 anni dall’aver conseguito la licenza media, la classe 3B dell’istituto G. Verga di Mosorrofa, zona collinare di Reggio Calabria, si è riunita. Alla rimpatriata ha partecipato anche il professore Stefano Iatì, che dei ragazzi è stato non solo il professore di Italiano ma anche una grande figura di riferimento. Commozione per tutta la classa nel ritrovarsi e nel potere esprimere la stima che negli anni è rimasta immutata per il caro professore. La 3B alla fine della serata si è salutata con la promessa di ritrovarsi presto per rivivere momenti di gioia come quelli vissuti durante la serata trascorsa.