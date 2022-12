Reggio Calabria, il Rhegium Comics è un successo: fantasy, storia e cartoon al Castello Aragonese | FOTO

16 Dicembre 2022 12:12

Un exploit annunciato quello del Rhegium Comics targato TxT Società Cooperativa Sociale, afferente al Sistema ACU “Azione Cristiana Umanitaria”, fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria. Il Progetto, cofinanziato dalla Regione Calabria a valere su PAC CALABRIA 2014-2020 – ASSE VI – Azione 6.8.3- Avviso Pubblico Eventi Culturali 2021 si è svolto dal 9 al 14 dicembre.

Nelle ultime giornate della manifestazione, il Castello brulicava di giovani studenti delle scuole del Comune di Reggio Calabria, rimasti affascinati dal connubio tra ambientazioni Fantasy, Storia, Fumetti, Cartoons, Arte e Tecnologia. Il viaggio è iniziato con momenti di lettura riguardanti “Il Signore degli Anelli” ed è proseguito fino alla visione di un video sulla storia del Castello Aragonese grazie a una ricostruzione 3D, di cui tutti gli Istituti Scolastici sono rimasti entusiasti.

Tantissime attività e divertimento hanno permeato le mura del bene culturale di Reggio, facendolo diventare il protagonista di un viaggio fantastico e pieno di avventure nel mondo del Comics, che da sempre affascina intere generazioni: dai bambini, agli adolescenti, agli adulti di ogni età.

Tutti i giorni il castello ha ospitato: Mostre di Scenografie a tema Harry Potter, Cronache di Narnia, Trono di Spade, Signore degli Anelli e Attack on Titan; Mostre d’Arte degli artisti Alberta Dito e Niko Calia; Fumetti e Cartoon a cura di Fiorella Cogliandro (Illustratrice), Armando Valvo (disegnatore), Luca Orlando (disegnatore), Gruppo Artisti Veneris Ambrose e Accademia Artistica per giovani prodigi; Intrattenimenti sul tema della Tecnologia a cura di The Virtual e Fablab; Rievocazioni storiche del periodo Normanno ed Escape Room… Poi Concerti, Spettacoli, Raduni e Contest Cosplay, brevi lezioni di doppiaggio insieme al grande Pasquale Anselmo, corsi di disegno fantasy. E ancora tantissimi giochi da tavolo e giochi di ruolo dal vivo! Ecco perché il Rhegium Comics è il primo vero Comics di Reggio Calabria, a confermarlo anche i numerosi cittadini che sperano e già attendono la terza edizione dell’Evento.