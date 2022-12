Reggio Calabria, rapporto sullo stato dell’economia del territorio metropolitano

20 Dicembre 2022 11:24

Mercoledì 21 dicembre 2022 alle ore 10:00 presso la sede camerale si rinnova l’annuale appuntamento con la Giornata della Trasparenza della Camera di commercio di Reggio Calabria, quale momento di condivisione dei risultati di performance raggiunti dall’Ente a sostegno dello sviluppo economico del territorio e, in ottica di valutazione partecipativa, quale occasione per favorire e rafforzare il dialogo e il confronto con tutti gli stakeholder sugli obiettivi della prossima programmazione. Nel corso dell’iniziativa il Presidente della Camera Antonino Tramontana presenterà alla stampa il Rapporto sullo stato dell’economia della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che raccoglie e sintetizza i principali dati del 2021, con alcune anticipazioni relative all’anno in corso e fotografa i principali effetti prodotti anche sul territorio reggino dalla crisi epidemiologica e dai lunghi periodi di chiusura delle attività economiche nonché dai gravi mutamenti che interessano il sistema economico mondiale.