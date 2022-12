Reggio Calabria, violenta rapina in un tabacchino di Lazzaro: un ferito

19 Dicembre 2022 12:00

Una violenta rapina è stata messa a segno nella serata di sabato poco prima della chiusura di un tabacchino della via Nazionale a Lazzaro in provincia di Reggio Calabria. Ignoti hanno minacciato con una pistola il padre del titolare dell’esercizio commerciale che al momento si trovava all’interno del negozio ed è rimasto ferito dopo aver provato a reagire. I due ladri, come riporta Gazzetta del Sud, con il volto travisato, sono riusciti a rubare l’incasso presente e scappare facendo perdere le tracce.

Per identificare i due rapinatori, si stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.