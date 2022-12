Reggio Calabria, prorogata la scadenza per l’iscrizione al Gruppo Volontari Protezione Civile 2023

31 Dicembre 2022 12:04

La Città Metropolitana ha scelto di prorogare il termine ultimo dell’avviso riguardante l’iscrizione al Gruppo Metropolitano Volontari Protezione Civile di Reggio Calabria per il 2023. Il nuovo termine è fissato per il 28 aprile 2023.

“Tenuto conto delle esigenze di economicità e efficacia dei procedimenti che si svolgono senza soluzione di continuità; Considerate anche le esigenze di trasparenza e attualità della normativa vigente di specie ed in itinere; Ravvisata l’opportunità di permettere e agevolare la massima partecipazione alle attività di protezione civile anche in considerazione del vigente Regolamento, anch’esso in corso di revisione per le modifiche normative nel frattempo intervenute.

SI COMUNICA CHE LA SCADENZA DELL’AVVISO DI SELEZIONE “PER ISCRIZIONE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CM RC PER IL 2023” È PROROGATA AL 28.4.2023.

Per quant’altro non indicato si fa riferimento e si rimanda all’avviso di selezione n. 71686/2022 prima richiamato“. Si legge nella nota.

Novità accolta con favore da Gaetano Musarella, volontario della Protezione Civile che aveva suggerito la proroga: “il sottoscritto Gaetano Musarella, nato a Reggio Calabria il 02/11/1977, volontario qualificato di Protezione Civile, con competenze tecnico-giuridiche, plaude all’accoglimento dell’istanza – suggerimento effettuata dal sottoscritto con nota protocollata il 22/12/2022 prot. n. 96893 / 2022 inviata al Sindaco metropolitano, al Consiglio e al Responsabile della Polizia Metropolitana e del Servizio di Protezione Civile di Reggio Calabria che ha condiviso con nota pubblica odierna la necessità oggettiva di prorogare l’avviso in oggetto con scadenza il 31/12/2022, per poter revisionare il regolamento della città metropolitana di protezione civile, soprattutto rispetto ai requisiti giuridici dei volontari, in attuazione dei principi di economicità ed efficacia dei procedimenti nonchè di trasparenza e attualità della normativa vigente di specie ed in itinere; requisiti dei volontari che non devono essere discriminatori per legge, permettendo la più ampia partecipazione dei cittadini aventi titolo per la costituzione del GMVPC , considerato il codice di protezione civile Dlgs n.1/2018 e la recente Direttiva del dipartimento nazionale di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l’allegato schema-tipo, approvata dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni- Province Autonome-Enti Locali del 14/12/2022. Per cui la nuova scadenza dell’avviso è fissata al 28/04/2023“.