Reggio Calabria, il programma conclusivo dell’Allegria Festival: gli spettacoli del 27 e 28 dicembre

L’Allegria Festival organizzato dall’Associazione culturale “Calabria dietro le quinte APS” nell’ambito del Reggio Fest 2022-Cultura diffusa – Accordo di programma MIC e Comune di Reggio Calabria, si avvia alla conclusione con ancora tanti entusiasmanti eventi per grandi e piccini.

Il 27 dicembre – ore 21.00 nella chiesa di Santa Maria dell’Arco a Bovetto (Croce Valanidi) ci sarà il concerto musicale “Cantandu bon Natali” con il gruppo “Quartaumentata e Paolo Sofia” e la band: Salvatore Gullace (chitarra e mandolino), Vincenzo Oppedisano (chitarra), Federico Placanica (batteria), Peppe Platani (basso), Peppe Stilo (fiati e organetto). Un percorso tra parole, musiche e sonorità della nostra terra per omaggiare la trazione natalizia calabrese. Il Quartetto calabrese noto per aver catapultato le sonorità e gli strumenti della tradizione calabrese nella world music con un nuovo sound inconfondibile.

Mercoledì 28 dicembre alle ore 19,00 presso la sede dell’Associazione di Incontriamoci sempre nella stazione Santa Caterina, ci sarà uno spettacolo dedicato ai bambini dal titolo “Mettici il cuore” con i pupazzi di Pamela Mastrorosa. Senza parole, solo sguardi e sorrisi. In una scatola, la protagonista trova oggetti: bambole, vestiti, libri, giocattoli e li trasforma, dandogli vita, in personaggi divertenti e poetici. Lo spettacolo “Mettici il cuore”è tra i semi-finalisti del Bando In-box verde anno 2021 e 2022, e vincitore della Migliore manipolazione puppets – europuppetvalsesia 2022.

Nella stessa serata alle ore 21.00 presso la sala Allegra tribù a Gebbione si terrà lo spettacolo teatrale “La sera dei racconti” diretto e interpretato dall’attore di fama nazionale Piermaria Cecchini (attore nelle fiction Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie, Il maresciallo Rocca, Un Posto al sole). La rappresentazione è un brillante monologo che narra di vicende legate alla vita quotidiana e arricchite di aneddoti sull’allegria e il buonumore.

Nell’ambito delle attività formative previste dal festival, nel pomeriggio del 28 dicembre dalle ore 15.30 -18.00 sempre nella Sala Allegra tribù, si terrà il workshop gratuito di Musicoterapia per i bambini con Chiara Patronella e a cura dell’Associazione Fuori Posto. Il laboratorio musicale è rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni e si pone come obiettivo quello di creare un contenitore ludico che consenta loro, giocando e divertendosi, di stare in relazione attraverso la musica.