Reggio Calabria, primo torneo nazionale di Padel presso il nuovo centro “Pianeta Sport”

9 Dicembre 2022 17:49

Roma, Reggio Calabria e Cesena saranno la sede del primo Torneo Nazionale di Doppio maschile e Doppio femminile, riservato 4NC. Tre città unite dalla passione per il padel, concretizzando una delle tante strepitose novità preannunciate da ASC Reggio Calabria. Per l’occasione sarà inaugurato il nuoco centro sportivo “Pianeta Sport” presso l’Apan Hotel, che sarà omaggiato da ASC Reggio Calabria quale struttura attenta alle richieste sportive del territorio e dove sorgerà non solo la scuola “RC Padel Academy”, ma un campo da calcio a 7 per ospitare i tornei amatoriali ASC e le scuole calcio territoriali, un campo da calcio a 5 coperto ed una piscina semi olimpionica affidata alla scuola nuoto Federale. Il centro sarà luogo di aggregazione degli appassionati padel e del calcio, con un bar, un’area relax all’aperto ed un area parcheggio custodita.

Una data importante, quindi, per gli sportivi reggini che vedrà in contemporanea gareggiare i padeliste in tre città d’Italia, oltre allo svolgimento di un torneo ASC di calcio giovanile categoria pulcini. Questa è l’ennesima conferma come ASC sia da tempo un punto di riferimento non solo per lo sport del Padel, ma per lo sport in generale, dedita ad arricchire l’offerta sportiva nel territorio metropolitano anche in una zona dove già sono presenti altre realtà sportive. “Come preannunciato la stagione sportiva ASC si presenta sempre più poliedrica e ricca di contenuti diversi, capace di soddisfare le passioni dei diversi sportivi ed i gusti del più ampio pubblico possibile”, commenta il Presidente Provinciale ASC, Antonio Eraclini. “Ciò è possibile grazie al gioco di squadra dei professionisti e degli amanti dello sport targato ASC Reggio Calabria, coinvolti incessantemente per creare momenti di agonismo, divertimento e condivisione come quello del prossimo 18 dicembre. Un plauso particolare al Responsabile Padel, Antonio Turiano, per la capacità organizzativa del Torneo e per la forte eco partecipativa, a conferma della grande stima che le strutture affiliate nutrono nei suoi confronti, quale uomo di sport e per lo sport. Sono fiero che in quella data si svolgano contemporaneamente più eventi, non solo per il primo Padel Day di rilevanza nazionale, ma anche per l’inaugurazione di una nuova struttura sportiva, che sono certo diverrà una calamita per gli sportivi e la comunità”. Quindi appuntamento a domenica 18 dicembre dalle ore 09.00 presso il Pianeta Sport.