Reggio Calabria: presso la sede dell’Associazione RcScuola la presentazione del libro di Cristina Santostefano

16 Dicembre 2022 09:15

Si terrà Sabato 17 Dicembre alle ore 18,00 presso la sede dell’Associazione RcScuola sita in Via Don Orione (salendo dal Santuario di S.Antonio) la presentazione del libro di Cristina Santostefano “10 storie per colorare i sogni” edito da 42book curata dalla Prof.ssa Natalia Tassone, docente di Lettere presso l’istituto d’istruzione superiore “Augusti Righi”.

Seguirà un dibattito a cura del Dottor Francesco Corigliano, Commissario Pilota in servizio presso il V Reparto Volo della Polizia di Stato che tratterà il tema della prevenzione del bullismo e cyberbullismo, della Dottoressa Cristina Santostefano, sociologa e docente di scuola dell’infanzia, autrice del testo e della Dottoressa Giorgia Dario, in arte Blue Orchid, apprezzata illustratrice e fumettista reggina che tratterà la tematica dell’importanza del disegno in età prescolare.