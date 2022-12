Reggio Calabria, presentato il progetto “Filiera Carni Calabria”

9 Dicembre 2022 13:15

“Grande ed instancabile il lavoro che ormai da un anno sta svolgendo il nostro presidente dell’Associazione Provinciale degli Allevatori di Reggio Calabria dott. Domenico Tripodi, sostenuto e coadiuvato dal presidente regionale Michele Colucci e da tutta l’A.R.A. Calabria che, con grande passione, si prodigano per il miglioramento e il benessere della nostra terra, essenziale per lo sviluppo della zootecnia e dell’ecosostenibilità.

Alla luce di queste finalità nei giorni scorsi presso la sede dell’Area Territoriale di Reggio Calabria si è tenuto un incontro per la presentazione del progetto “Filiera Carni Calabria” durante il quale è stato dato il benvenuto al nuovo direttore dell’A.R.A. Calabria dott. Santo Sola“. È quanto si legge in un comunicato stampa dell’Associazione Provinciale degli Allevatori di Reggio Calabria.

“E’ stato molto interessante ascoltare quanto lavoro e quanta dedizione ci sia dietro la lavorazione e la produzione di beni alimentari di grande importanza quali la carne e i prodotti della terra in generale. – si legge ancora nella nota – Le finalità del progetto sono state ben spiegate, durante l’incontro, dai vari responsabili, in particolare il presidente regionale Colucci ai nostri microfoni ha affermato che a seguito di “una serie di incontri con tutte le organizzazioni di categoria, per affrontare questo annoso problema della vendita delle nostre carni, anche di alta qualità, che non trova un adeguato sbocco nei mercati e che speriamo possa essere portata in dipartimento per ottenere aiuti economici… siamo qui a Reggio Calabria in questa terra di grande interesse zootecnico per raccogliere qualche input qualche stimolo… progetto Carni Calabria vuol dire che tutte le carni partecipano a pieno titolo a questo progetto che contiamo di portare entro la fine dell’anno in dipartimento per essere finanziato a livello regionale“.

“Il presidente provinciale Tripodi aggiunge che questa è ‘una giornata storica per l’area territoriale di Reggio Calabria. Noi siamo una squadra giovane che puntiamo soprattutto sulla cooperazione, sulla filiera, siamo convinti che da soli gli allevatori non vanno da nessuna parte. Tutti insieme ce la possiamo fare. In questo periodo di congiuntura economica in cui il caro benzina, di energia elettrica, le materie prime sono alle stelle, riunirsi in cooperativa è l’unica soluzione per andare avanti con una filiera bovini-carne ecosostenibile, con i tecnici dell’A.R.A. Calabria che vanno nelle aziende per sostenere gli allevatori per una tracciabilità del prodotto dall’inizio alla fine. Questa è la strada giusta. Finalmente anche nella provincia di Reggio Calabria e in tutta la Calabria avremo una filiera degna di questo nome’.

E’ stato altresì dato il benvenuto al nuovo Direttore Sola che ha presentato quale sarà l’importante e delicato lavoro che andrà a svolgere, determinato a far sì che tutta l’A.R.A. possa sentirsi motivata a dare il meglio di sé, nel rispetto dei valori della correttezza, onestà e trasparenza. Il presidente provinciale Tripodi ha infine presentato, grazie alla sua straordinaria ‘cultura del fare’, un’ulteriore iniziativa, questa volta dal sapore natalizio, ovvero i “Mercatini di Natale e degli Allevatori”, realizzata in collaborazione con il comune di Bova nella persona del sindaco Santo Casile. – conclude l’Associazione – Pertanto giorno 10 e 11 dicembre c.a. dalle ore 10,00 alle ore 20,00 tutta la cittadinanza è invitata a partecipare ad una serie di iniziative già dalla mattina, compreso il tradizionale passaggio della transumanza delle mucche nel loro rientro dagli alpeggi di montagna ed una meravigliosa e natalizia passeggiata nel “Villaggio di Babbo Natale” con l’immancabile degustazione dei prodotti tipici dell’area Grecanica“.