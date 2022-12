Reggio Calabria: presentato il documentario di Domenico Grillone sulle bellezze di Salvador de Bahia | INTERVISTA

28 Dicembre 2022 20:22

E’ stato presentato poco fa, presso i locali dell’associazione “Cartoline Club” di Reggio Calabria, il documentario su uno stato nel nord-est del Paese sudamericano, Bahia. Domenico Grillone, giornalista reggino, attraverso un reportage ha raccontato le bellezze di Salvador de Bahia “Axe Salvador – Appunti di viaggio dal cuore nero del Brasile”.

Venti intensi giorni, una full immersion tra suoni, immagini e musica raccontata dal giornalista Grillone che, catapulta gli spettatori per le strade di Salvador e nei luoghi più caratteristici. “Sono un grande appassionato del Brasile -rimarca Grillone- una terra che amo e conosco da più di 20 anni. In questo reportage racconto il fascino e la grandezza di un popolo gioioso ma anche, metto a nudo una situazione complessa dal punto sociale quella di Salvador, che parte da un dato ben preciso: il 37% degli schiavi neri deportati dall’Africa nelle Americhe furono condotti proprio in Brasile e la maggior parte di loro entrava in Sudamerica passando proprio da Bahia, dal suo porto per poi, essere condotti nelle piantagioni disseminate nell’intero Paese. Camminando per le strade della capitale bahiana, si coglie subito quel sincretismo culturale ma, soprattutto, religioso che ha fatto e fa di Bahia, una città davvero unica al mondo”.