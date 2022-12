Reggio Calabria: svelato il cartellone del Natale 2022, ecco tutti gli eventi

7 Dicembre 2022 20:25

Dopo le polemiche relative all’organizzazione del Natale 2022 a Reggio Calabria con il botta e risposta Cardia–Malara e la nota al vetriolo di Forza Italia, poco fa nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio si è svolta la presentazione delle iniziative previste per il periodo natalizio. Il consigliere comunale con delega all’organizzazione dei Grandi Eventi, Nino Malara, spiega: “è un programma ricco di iniziative culturali, con vari concerti e spettacoli teatrali. E’ un calendario vario, che unisce anche iniziative della Città Metropolitana e che abbiamo programmato per tempo”. “Il primo appuntamento? Invito tutti domani sera a Piazza Duomo alle ore 19:00 per l’accensione dell’Albero”, rimarca Malara. Poi cità Italo Falcomatà ed una sua frase celebre per rispondere alle polemiche: “‘bisogna sempre essere testimoni di verità’, vale per tutti, in primis per la politica e per chi amministra il territorio”. L’assessore Irene Calabrò ha sottolineato che “nonostante il clima sobrio abbiamo dato anche quest’anno il nostro contributo. Volevo ringraziare per la collaborazione i commercianti e le associazioni”. Soddisfatto Carmelo Versace, vicesindaco ff della Città Metropolitana: “vogliamo alzare l’asticella sempre di più ma siamo soddisfatti del calendario degli eventi. Tra quale giorno presenteremo le iniziative di Palazzo Alvaro su tutto il territorio metropolitano. Puntiamo molto sul Festival della comicità, lo spettacolo di Nino Frassica ed il concerto dei Neri per Caso”. In città si è iniziato da qualche giorno con il montaggio delle tradizionali casette dei mercatini a piazza Duomo, dell’albero e delle luminarie.

Presentato anche lo spot, che riportiamo in basso, del Natale 2022 di Reggio Calabria, dal titolo "Christmas Morning". Il video è stato eseguito dal regista reggino Francesco Nucara.