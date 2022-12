Reggio Calabria, il 5 dicembre la cerimonia del Premio di Poesia “Fatamorgana”

1 Dicembre 2022 10:51

Giorno 5 Dicembre alle ore 17:00 presso la splendida cornice dell’A Gourmet l’Accademia dello chef Filippo Cogliandro, padrino dell’evento, si terrà la cerimonia di premiazione del Premio di Poesia “Fatamorgana” indetto dall’associazione Rizes. I Poeti premiati riceveranno un’opera d’arte realizzata dall’artista Angela Pellicanò e dal laboratorio Technè Contemporary Art.

La Giuria composta dalla Lametina Daniela Grandinetti, insegnante e scrittrice, dal reggino Pasquale Borruto biologo , poeta e commediografo, dall’artista reggino di nascita e di fama internazionale Natino Chirico ha effettuato una difficile scelta fra i componimenti pervenuti da ogni parte d’ Italia, in lingua ed in vernacolo. Nel corso della serata, nell’ambito della celebrazione del cinquantesimo anniversario dalla scoperta dei Bronzi di Riace sarà consegnato un riconoscimento al dott. Nuccio Schepis, primo restauratore delle due statue di bronzo. Sarà presentato un inedito musicale scritto e musicato dall’artista Mario Taverriti. Sarà occasione di incontro per celebrare, attraverso la Poesia, una umanità che cerca ponti laddove il mondo erige muri.