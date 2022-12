7 Dicembre 2022 11:20

Il verde pubblico di Reggio Calabria si rifà il look. Mattinata di lavori legati alla manutenzione arborea delle zone antistanti al centro cittadino. Nella giornata odierna sono iniziati, ad opera degli enti preposti, gli interventi di potatura degli alberi situati in via Argine Destro Calopinace.