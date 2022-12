2 Dicembre 2022 12:01

Il Comandante della Polizia Locale di Reggio Calabria, Salvatore Zucco, ha firmato una circolare in cui si legge che “in riferimento alle violazioni amministrative per abbandono rifiuti in notifica in questi giorni, la Polizia Locale comunica che eventuali scritti difensivi avverso alle stesse, ovvero eventuali richieste di rateazione, devono essere inoltrati alla Città Metropolitana di Reggio Calabria e non al Comune“.