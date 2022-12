2 Dicembre 2022 15:25

Aprirà i battenti tra qualche giorno la pista di pattinaggio che come ogni anno torna sul Lungomare di Reggio Calabria. La pista sarà al solito posizionata vicino la stazione Lido e rimarrà per tutto il periodo natalizio e anche dopo: probabilmente infatti rimarrà nella città dello Stretto fino a fine gennaio.

Grande attesa quindi per gli appassionati del pattinaggio che potranno divertirsi in allegria su una pista realizzata interamente in ghiaccio vero.